Panamá Nacionales -

Minería en Zambia y Panamá: Lecciones de dos continentes, segunda entrega

Con 100 años de historia minera, Zambia pasó de la explotación colonial, nacionalizada y privada, a una nueva época denominada “la zambianización”, desde hace 10 años, y sus primeros logros pueden tener enseñanzas que le podrían servir de guía a los panameños. Le presentamos los detalles en la segunda entrega del especial: “Minería en Zambia y Panamá: Lecciones de dos continentes”.