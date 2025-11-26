Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 26 de noviembre de 2025

Hoy en Cuarto Poder, Dovi Eisenman, presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón, destacó que la situación geopolítica ha creado nuevas oportunidades para el país, y por ello la estabilidad y seguridad jurídica juegan un papel importante para el desarrollo de la logística y economía nacional. Por su parte, Gilberto Blanco Zúñiga, abogado colombiano, explicó la experiencia que ha tenido el país sudamericano en el manejo de la minería y los principales desafíos gubernamentales.