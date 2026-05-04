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Cuarto Poder: 4 de mayo de 2026

En Cuarto Poder conversamos con la diputada Paulette Thomas sobre los proyectos de ley discutidos en el último período ordinario en la Asamblea Nacional y la gestión del diputado Jorge Herrera como presidente del Órgano Legislativo.

También nos acompañó Iván Cheribín, representante del corregimiento Rufina Alfaro y vicepresidente del Consejo Municipal de San Miguelito, con quien abordamos sobre seguridad, el reciente toque de queda implementado en dos corregimientos del distrito y el servicio de recolección de basura.