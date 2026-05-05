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Cuarto Poder: 5 de mayo de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, quien habló sobre las conversaciones que han sostenido para evaluar el cobro del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para viviendas nuevas, y sobre la nueva Ley de Interés Preferencial.

También estuvo como invitada la directora nacional de Orientación Profesional del Ministerio de Educación, Iliana Cortez, con quien conversamos sobre el próximo inicio del programa “Escuela para Padres”.

Domenico Medina, miembro de la Asociación Panameña de Empresas (Apede), dio detalles sobre el Foro Internacional de Turismo de Colón 2026: Colón, destino del Caribe.