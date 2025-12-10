Alcalde Mayer Mizrachi denuncia robo de cordones de luz en la Avenida Federico Boyd

El alcalde del distrito capital, Mayer Mizrachi , denunció este lunes el robo de todos los cordones de luz instalados en los árboles de la Avenida Federico Boyd, una de las zonas donde el Municipio de Panamá había colocado decoración navideña para embellecer la ciudad durante las fiestas de fin de año.

Según el jefe de la comuna capitalina, los hurtos se han vuelto recurrentes en las últimas semanas y afectan directamente los esfuerzos de la institución por ofrecer espacios públicos atractivos y seguros para las familias.

Alcalde Mayer Mizrachi denunció robo en la Avenida Federico Boyd

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998793370387316991?s=20&partner=&hide_thread=false El alcalde del distrito capital, @Mayer Mizrachi, denuncia el robo de “todos los cordones de luz que alumbraban todos los árboles de la Avenida Federico Boyd”.



“Todos los días estamos viendo hurtos y destrucción de la Navidad de todos, pero pese a algunas manzanas podridas no… pic.twitter.com/e239cz9hjb — Telemetro Reporta (@TReporta) December 10, 2025

“Todos los días estamos viendo hurtos y destrucción de la Navidad de todos, pero pese a algunas manzanas podridas, no dejemos que el espíritu de la Navidad sea malversado”, expresó Mizrachi en un mensaje difundido en sus redes sociales. “Todos los días estamos viendo hurtos y destrucción de la Navidad de todos, pero pese a algunas manzanas podridas, no dejemos que el espíritu de la Navidad sea malversado”, expresó Mizrachi en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El Municipio de Panamá ha señalado que continuará trabajando en la reposición de los elementos sustraídos y reforzará la vigilancia en los puntos donde se han colocado decoraciones navideñas, con el fin de preservar los espacios públicos y garantizar que las actividades festivas se desarrollen sin mayores afectaciones.