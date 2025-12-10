Panamá Nacionales -  10 de diciembre de 2025 - 13:00

Panamá y España avanzan en negociación de la Alianza para el Desarrollo Sostenible

Panamá y España buscan establecer las bases de una cooperación orientada al cumplimiento de metas clave para el desarrollo sostenible de ambas naciones.

Cortesía
Ana Canto
Por Ana Canto

Este miércoles 10 de diciembre se realizó una reunión de la Comisión Bipartita Panamá–España, en el marco de las negociaciones para la firma de la Alianza para el Desarrollo Sostenible entre ambos países.

El objetivo de esta alianza es establecer las bases de una cooperación orientada al cumplimiento de metas clave para el desarrollo sostenible de ambas naciones y su impacto a nivel regional y global.

