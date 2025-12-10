Selección de Panamá Deportes -  10 de diciembre de 2025 - 14:33

Panamá enfrentará a Bolivia en amistoso internacional en enero

Para Panamá, este compromiso mantiene la tradición de programar amistosos internacionales con jugadores de la LPF a comienzos de cada año.

Panamá enfrentará a Bolivia en amistoso internacional.

Panamá enfrentará a Bolivia en amistoso internacional.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Selección de Panamá disputará un partido amistoso internacional el próximo domingo 18 de enero, cuando se enfrente como visitante a su similar de Bolivia, en el Estadio IV Centenario, en la ciudad de Tarija.

El partido, que no forma parte de las denominadas fechas FIFA, se jugará con futbolistas del ámbito local provenientes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El encuentro marcará el inicio del calendario futbolístico de 2026 para el fútbol panameño en sus selecciones nacionales.

Para Panamá, este compromiso mantiene la tradición de programar amistosos internacionales con jugadores de la LPF a comienzos de cada año.

El año pasado, una selección del plano local vio acción durante los primeros meses en amistosos internacionales frente al club Universitario, de Perú, el 24 de enero, y posteriormente ante la selección de Chile en el mes de febrero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fepafut/status/1998801010282938504&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Kevin Cabrera se reúne con Marco Rubio para fortalecer cooperación entre EE.UU. y Panamá

UNESCO inscribe las Casas de Quincha de Panamá en la Lista de Salvaguardia Urgente

Días libres en Panamá 2026: descubre el calendario de feriados en enero y febrero

Recomendadas

Más Noticias