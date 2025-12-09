Kevin Cabrera se reúne con Marco Rubio para fortalecer cooperación entre EE.UU. y Panamá

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera , sostuvo una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para abordar temas prioritarios de la relación bilateral entre ambos países, especialmente en materia de seguridad, estabilidad regional y cooperación estratégica.

El encuentro, que forma parte de la agenda diplomática entre Washington y Panamá, se da en un contexto de fortalecimiento de las alianzas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

A través de sus redes oficiales, el embajador Cabrera destacó la importancia del acercamiento:

"Gracias Secretario Marco Rubio por la conversación sobre las prioridades de EE.UU. en Panamá y en todo el hemisferio. Bajo el liderazgo del presidente Trump, seguimos comprometidos a profundizar la cooperación con Panamá en materia de seguridad y prosperidad", expresó.

La Embajada de Estados Unidos no reveló mayores detalles sobre los acuerdos discutidos, pero se espera que la agenda incluya temas clave como cooperación contra el crimen organizado, programas de asistencia humanitaria, inversiones estratégicas y proyectos regionales vinculados a seguridad fronteriza y estabilidad económica.

Con este encuentro, Estados Unidos reafirma su intención de mantener una relación estrecha con Panamá y reforzar su presencia en Centroamérica bajo lineamientos de seguridad y desarrollo compartido.