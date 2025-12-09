UNESCO inscribe las Casas de Quincha de Panamá en la Lista de Salvaguardia Urgente

Panamá alcanzó este martes un importante logro cultural internacional tras la decisión de la UNESCO de inscribir las Casas de Quincha en la Lista de Salvaguardia Urgente del Patrimonio Cultural Inmaterial. Este reconocimiento destaca la importancia climática, cultural y comunitaria de esta técnica tradicional panameña, al tiempo que advierte sobre el riesgo de su posible desaparición.

La quincha un sistema constructivo basado en materiales naturales como madera, caña y barro ha sido durante siglos un símbolo de la relación armónica entre las comunidades y su entorno. Además de su eficiencia térmica y su bajo impacto ambiental, las casas de quincha representan conocimiento ancestral, prácticas comunitarias y modos de vida que se han transmitido por generaciones.

UNESCO reconoció las Casas de Quincha por su valor cultural y climático

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATP_panama/status/1998408736512069834?s=20&partner=&hide_thread=false Panamá logra un reconocimiento histórico.

La UNESCO inscribe las Casas de Quincha en la Lista de Salvaguardia Urgente, destacando su valor climático, cultural y comunitario, y alertando sobre su posible desaparición. Un paso para impulsar cooperación y apoyo técnico internacional pic.twitter.com/lPKzT2aiAw — Autoridad de Turismo de Panamá (@ATP_panama) December 9, 2025

Sin embargo, factores como la urbanización acelerada, la pérdida de maestros constructores y la falta de relevo generacional han puesto en riesgo esta tradición. Por ello, la inscripción en la Lista de Salvaguardia Urgente abre la puerta a cooperación internacional, acceso a asistencia técnica y el impulso de programas que permitan documentar, revitalizar y promover esta práctica.

Con esta decisión, Panamá reafirma su compromiso con la protección de su patrimonio inmaterial y fortalece su posición en la agenda global de conservación cultural.