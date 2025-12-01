Ave. Domingo Díaz Nacionales -  1 de diciembre de 2025 - 10:51

Conductor marca 83 en alcoholemia tras colisión en San Miguelito

El conductor dio 83 en alcoholemia y fue sancionado por embriaguez comprobada. Cámaras del Centro de Operación de San Miguelito registraron la colisión.

@CENTRODECON

Tras el accidente, las autoridades procedieron a realizar la prueba de alcoholemia al conductor, quien marcó 83 grados, resultado que confirma estado de embriaguez comprobada o conducción bajo efectos de estupefacientes.

Cámaras de San Miguelito captan colisión en la Domingo Díaz

Debido al alto nivel registrado, el conductor fue sancionado conforme a la normativa de tránsito vigente, que establece fuertes multas y penalizaciones para este tipo de infracción, considerada una de las principales causas de accidentes en el país.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a manejar con responsabilidad y respetar las normas de tránsito para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida propia y la de terceros.

