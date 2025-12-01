Conductor marca 83 en alcoholemia tras colisión en San Miguelito

Las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación de San Miguelito registraron una colisión de un vehículo contra un objeto fijo en la avenida Domingo Díaz, uno de los puntos con mayor flujo vehicular del distrito.

Tras el accidente, las autoridades procedieron a realizar la prueba de alcoholemia al conductor, quien marcó 83 grados, resultado que confirma estado de embriaguez comprobada o conducción bajo efectos de estupefacientes.

Cámaras de San Miguelito captan colisión en la Domingo Díaz

Debido al alto nivel registrado, el conductor fue sancionado conforme a la normativa de tránsito vigente, que establece fuertes multas y penalizaciones para este tipo de infracción, considerada una de las principales causas de accidentes en el país.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a manejar con responsabilidad y respetar las normas de tránsito para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida propia y la de terceros.