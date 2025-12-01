Panamá Nacionales -  1 de diciembre de 2025 - 10:32

Senniaf confirma: bebé recién nacida encontrada en Tinajitas está estable y bajo observación

La Senniaf informó que la recién nacida hallada en Tinajitas fue atendida de inmediato y permanece estable bajo observación médica.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó que la bebé recién nacida encontrada en el sector de Tinajitas fue atendida de inmediato por las autoridades de salud y actualmente se encuentra estable y bajo observación médica.

La institución detalló que la menor fue trasladada a un centro médico tras ser ubicada por residentes del área, quienes alertaron a las autoridades. Una vez en el hospital, el personal médico realizó los primeros cuidados necesarios para garantizar su estabilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1995497963733573671&partner=&hide_thread=false

La Senniaf indicó que mantiene seguimiento cercano al caso y activó los protocolos de protección correspondientes para salvaguardar la integridad de la bebé mientras avanzan las investigaciones sobre las circunstancias en que fue abandonada.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a reportar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de este hecho.

