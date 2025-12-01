Senniaf confirma: bebé recién nacida encontrada en Tinajitas está estable y bajo observación

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ( Senniaf ) informó que la bebé recién nacida encontrada en el sector de Tinajitas fue atendida de inmediato por las autoridades de salud y actualmente se encuentra estable y bajo observación médica.

La institución detalló que la menor fue trasladada a un centro médico tras ser ubicada por residentes del área, quienes alertaron a las autoridades. Una vez en el hospital, el personal médico realizó los primeros cuidados necesarios para garantizar su estabilidad.

Bebé recién nacida se encuentra estable, Senniaf investiga

La Senniaf informó que la bebé recién nacida encontrada en el sector de Tinajitas fue atendida de inmediato y se encuentra estable y bajo observación médica. https://t.co/6aKLQMy8PV pic.twitter.com/hRZ0YlrPRX — Telemetro Reporta (@TReporta) December 1, 2025

La Senniaf indicó que mantiene seguimiento cercano al caso y activó los protocolos de protección correspondientes para salvaguardar la integridad de la bebé mientras avanzan las investigaciones sobre las circunstancias en que fue abandonada.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a reportar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de este hecho.