Panamá Nacionales -  1 de diciembre de 2025 - 08:07

Preocupante: Dos recién nacidas abandonadas en menos de una semana

En menos de una semana, dos bebés recién nacidas fueron encontradas abandonadas en Tinajitas y Río Sereno. Expertos piden analizar el contexto de las madres.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En menos de una semana, las autoridades han reportado dos casos de bebés recién nacidas encontradas abandonadas en distintos puntos del país, generando preocupación y fuertes debates sobre las circunstancias que rodean este tipo de situaciones.

El caso más reciente ocurrió este sábado, cuando una recién nacida fue hallada en el sector de Tinajitas, en el distrito de San Miguelito. La menor fue encontrada por residentes de la zona, quienes alertaron a las autoridades y solicitaron asistencia médica inmediata.

Días antes, otro caso similar había sido reportado en una finca de Río Sereno, en la provincia de Chiriquí. En ambos hechos, las menores fueron trasladadas a centros de salud para recibir atención y se mantienen bajo observación, mientras que el Ministerio Público abrió investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Contexto social y el abandono de dos recién nacidas en menos de una semana

Especialistas consultados señalan que, aunque ninguna circunstancia justifica el abandono de un recién nacido, es necesario analizar el contexto social y emocional de las madres. En muchos casos, explican, se trata de mujeres que enfrentan situaciones de abuso, maltrato, abandono familiar, violencia sexual o extrema vulnerabilidad, lo que puede derivar en decisiones desesperadas.

Organizaciones de protección infantil reiteran la importancia de fortalecer los mecanismos de apoyo psicológico, acompañamiento prenatal y orientación para madres en riesgo, con el objetivo de prevenir hechos similares y garantizar la protección de los recién nacidos.

