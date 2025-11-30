Conductora ebria atropella a una persona y casi arrolla a varias más en Almirante

Una mujer que conducía en aparente estado de embriaguez atropelló a una persona y estuvo a punto de arrollar a varios ciudadanos afuera de un local de entretenimiento nocturno en Almirante, provincia de Bocas del Toro .

El hecho quedó registrado en un vídeo de vigilancia que muestra el momento en que el vehículo avanza de forma descontrolada, impacta a una persona y continúa su marcha pese a los gritos y advertencias de quienes se encontraban en el lugar.

Conductora casi atropella a varias personas en Almirante

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1995269889875980587&partner=&hide_thread=false Una conductora en estado de embriaguez atropelló a una persona y por poco arrolla a otros ciudadanos afuera de un local de entretenimiento nocturno en Almirante.



El hecho fue captado en vídeo por una cámara de vigilancia y se observa el momento en que varios de los presentes… pic.twitter.com/7wPiRWVxCd — Telemetro Reporta (@TReporta) November 30, 2025

En las imágenes también se observa cómo varios presentes corren tras el automóvil con la intención de detenerlo y evitar que cause más daños. Hasta el momento, no se ha revelado el estado de la víctima ni si la conductora fue retenida posteriormente por las autoridades.

Las unidades de tránsito mantienen las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar las sanciones correspondientes. Este caso reabre el debate sobre la conducción bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de accidentes graves en el país.