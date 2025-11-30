Panamá Nacionales -  30 de noviembre de 2025 - 15:59

Canal de Panamá mantiene cerrado el muelle de Gamboa por vertidos controlados en Madden

El Canal de Panamá informó que el muelle de Gamboa sigue cerrado por seguridad debido a vertidos controlados en la represa de Madden.

Foto/Tomada de ACP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Canal de Panamá informó que el muelle de Gamboa permanece cerrado temporalmente por motivos de seguridad, debido a que continúan los operativos de vertidos controlados en la represa de Madden.

La administración canalera reiteró un llamado a la población para que evite transitar por el área, ya que las maniobras que se realizan requieren mantener despejada la zona para garantizar la seguridad tanto del personal como de los ciudadanos.

Los vertidos controlados forman parte de los procedimientos habituales para regular los niveles de agua del sistema hídrico, especialmente durante periodos de alta precipitación. Las autoridades piden mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras se completan los trabajos.

