Entrada gratis a Panamá Viejo: Sitio Arqueológico anuncia jornada de puertas abiertas

Contenido relacionado: Alcaldía de Panamá lanza campaña “Sonrisas que brillan” para donar juguetes
Además, el sitio contará con servicio de transporte interno disponible por $1.00, para facilitar el recorrido entre las distintas áreas del complejo arqueológico.
Panamá Viejo abrirá sus puertas para promover la educación y el turismo
Esta actividad forma parte del compromiso del Patronato Panamá Viejo por acercar a la ciudadanía al patrimonio histórico y cultural del país, fomentando la educación, el turismo responsable y la valoración de los sitios históricos.
Panamá Viejo, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2003, conserva los vestigios de la antigua ciudad fundada en 1519, considerada el origen de la actual Ciudad de Panamá.