Detienen provisionalmente a hombre que estafó con cheques a empresas en Zona libre

La Procuraduría General de la Nación informó que un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre investigado por los delitos de presunta estafa, asociación ilícita y delitos cometidos con cheques, en dos casos que afectaron a empresas ubicadas en la Zona Libre de Colón.
Hombre recibe detención provisional por estafa y delitos con cheques en Colón
La investigación continúa con el fin de esclarecer por completo la estructura y el posible rol del imputado dentro de una red dedicada a actividades ilícitas vinculadas con el manejo de cheques falsos o manipulados.
La PGN reiteró que mantiene acciones firmes para combatir los delitos financieros que impactan el comercio y la actividad empresarial en zonas estratégicas como la Zona Libre de Colón.