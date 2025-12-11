Avioneta que cayó en la Calzada de Amador se dirigía al aeródromo de Calzada Larga.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que el equipo autorizado ya desarrolla las investigaciones para determinar las causas de la caída de una avioneta ocurrida la mañana de este jueves en la Calzada de Amador.

Según el subdirector de la AAC, Abdel Martínez, en el plan de vuelo se registró inicialmente el traslado de cuatro personas; sin embargo, al momento del despegue solo viajaban dos tripulantes, quienes fueron atendidos por personal médico de emergencia tras el percance.

La institución detalló que la aeronave tenía como destino el aeródromo de Calzada Larga.

En el área, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos realizan labores de limpieza y remoción de combustible, mientras que el flujo vehicular está siendo regulado para evitar congestionamientos. Las autoridades recomiendan a los conductores evitar desplazarse por la zona.