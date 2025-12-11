MIDES inicia pagos de programas sociales a partir de la próxima semana

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) anunció que los pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) en las áreas de difícil acceso de Darién y la Comarca Emberá Wounaan se reanudarán del 17 al 21 de diciembre de 2025, tras contar nuevamente con condiciones seguras para el desplazamiento del personal.

La institución detalló que, luego de una evaluación y la autorización de los estamentos de seguridad, los equipos del MIDES podrán movilizarse nuevamente por vía aérea y acuática, lo que permitirá atender a los beneficiarios en los puntos de pago habituales.

Puntos de pago reactivados en Darién según MIDES

Los desembolsos volverán a realizarse en los corregimientos de:

Camogantí

Río Congo

Paya

Púcuro

Tucutí

Jaqué

Puerto Piña

Yape

Boca de Cupé

Sambú

Taimatí

Garachiné

Puntos habilitados en la Comarca Emberá Wounaan

En esta comarca, los pagos se retomarán en los corregimientos de:

Manuel Ortega

Cirilo Gaynora

Río Sábalo

Jingurudó

El MIDES reiteró su compromiso con acercar los beneficios a las familias más vulnerables del país y agradeció la paciencia de las comunidades durante la suspensión temporal de los pagos, resaltando que se trabaja para garantizar atención continua y segura en todos los territorios.