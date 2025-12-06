Panamá Nacionales -  6 de diciembre de 2025 - 10:24

Buena noticia: MIDES reanuda pagos de programas sociales desde el 17 de diciembre

El MIDES anunció que los pagos de los PTMC en Darién y la Comarca Emberá Wounaan se realizarán del 17 al 21 de diciembre de 2025.

MIDES reanuda pagos de programas sociales

MIDES reanuda pagos de programas sociales

@MIDES
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció que los pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) en las áreas de difícil acceso de Darién y la Comarca Emberá Wounaan se reanudarán del 17 al 21 de diciembre de 2025.

La institución informó que, tras una evaluación y la autorización de los estamentos de seguridad, las condiciones actuales permiten nuevamente el desplazamiento seguro del personal por vía aérea y acuática, lo que posibilita la atención en los puntos habituales de pago.

MIDES reanuda pagos a beneficiarios de 120 a los 65

MIDES suma 6,000 nuevos beneficiarios a sus programas sociales

En la provincia de Darién, se retomarán los pagos en los corregimientos de Camogantí, Río Congo, Paya, Púcuro, Tucutí, Jaqué, Puerto Piña, Yape, Boca de Cupé, Sambú, Taimatí y Garachiné.

Mientras que, en la Comarca Emberá Wounaan, la reactivación incluye los corregimientos de Manuel Ortega, Cirilo Gaynora, Río Sábalo y Jingurudó.

El MIDES reiteró su compromiso con garantizar el acceso oportuno a los beneficios que reciben miles de familias mediante los PTMC, agradeciendo a la población por su paciencia durante la suspensión temporal de los pagos.

En esta nota:
Seguir leyendo

MIDES suspende temporalmente pagos de los PTMC en 18 puntos del país

MIDES finalizará pagos de programas sociales la próxima semana

MIDES inicia pagos en áreas de difícil acceso el próximo lunes

Recomendadas

Más Noticias