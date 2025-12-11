MOP realizará instalación y traslado de vigas en puente sobre el río Oeste Abajo, Bocas del Toro

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) informa a los residentes de la comunidad de Oeste Abajo y áreas aledañas que se estarán realizando maniobras de instalación y traslado de vigas de concreto, como parte de la construcción del puente sobre el río Oeste Abajo, en Bocas del Toro.

Los trabajos se llevarán a cabo del 10 al 12 de diciembre, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con cierres intermitentes, en Oeste Abajo, Almirante, provincia de Bocas del Toro.

Durante estos días, el flujo vehicular podría verse afectado debido al movimiento de maquinaria pesada y al traslado de las estructuras.

Se recomienda a conductores y peatones tomar las precauciones necesarias, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal en sitio.