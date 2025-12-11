MOP realizará instalación y traslado de vigas en puente sobre el río Oeste Abajo, Bocas del Toro

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informa a los residentes de la comunidad de Oeste Abajo y áreas aledañas que se estarán realizando maniobras de instalación y traslado de vigas de concreto, como parte de la construcción del puente sobre el río Oeste Abajo, en Bocas del Toro.
Durante estos días, el flujo vehicular podría verse afectado debido al movimiento de maquinaria pesada y al traslado de las estructuras.
Se recomienda a conductores y peatones tomar las precauciones necesarias, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal en sitio.