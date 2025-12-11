Panamá Nacionales -  11 de diciembre de 2025 - 11:16

MOP realizará instalación y traslado de vigas en puente sobre el río Oeste Abajo, Bocas del Toro

El MOP recomienda a conductores y peatones tomar las precauciones necesarias, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal.

Trabajos del MOP. 

Trabajos del MOP. 

Imagen ilustrativa / MOP
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informa a los residentes de la comunidad de Oeste Abajo y áreas aledañas que se estarán realizando maniobras de instalación y traslado de vigas de concreto, como parte de la construcción del puente sobre el río Oeste Abajo, en Bocas del Toro.

Los trabajos se llevarán a cabo del 10 al 12 de diciembre, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con cierres intermitentes, en Oeste Abajo, Almirante, provincia de Bocas del Toro.

Durante estos días, el flujo vehicular podría verse afectado debido al movimiento de maquinaria pesada y al traslado de las estructuras.

Se recomienda a conductores y peatones tomar las precauciones necesarias, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal en sitio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MOPPma/status/1998971038424805815&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

MOP habilitará este jueves la rodadura del viaducto en el intercambiador de Chitré

MOP retira toneladas de basura de estaciones pluviales en la ciudad de Colón

Avioneta que cayó en la Calzada de Amador se dirigía al aeródromo de Calzada Larga

Recomendadas

Más Noticias