Accidente de aeronave en Amador: cuatro heridos y Aeronáutica Civil activa protocolos

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que este jueves, a las 9:50 a.m., se registró un accidente aéreo que involucró a una aeronave modelo BE33, matrícula HP-33, en el área de la Calzada de Amador.

De acuerdo con la institución, las cuatro personas que viajaban a bordo fueron atendidas por personal médico y no se reportan víctimas fatales hasta el momento.

La Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá informa que "hasta el momento, no se reportan víctimas fatales", tras el accidente sufrido por una avioneta en la Calzada de Amador. Detalla que en la aeronave modelo BE33, con matrícula HP33, viajaban cuatro personas.





Tras recibir el aviso, las unidades de la AAC activaron los protocolos de emergencia y coordinaron la respuesta con los estamentos de seguridad y los equipos de atención rápida que acudieron al lugar.

Actualmente, las autoridades desarrollan labores de verificación técnica y recopilan información preliminar para determinar lo ocurrido.

La AAC señaló que continuará con la investigación correspondiente, conforme a los estándares nacionales e internacionales de seguridad operacional, para esclarecer las causas del accidente.