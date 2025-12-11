Panamá Nacionales -  11 de diciembre de 2025 - 11:22

Accidente de aeronave en Amador: cuatro heridos y Aeronáutica Civil activa protocolos

La AAC reportó un accidente de una aeronave BE33 en la Calzada de Amador. Cuatro personas resultaron heridas y no hay víctimas fatales.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que este jueves, a las 9:50 a.m., se registró un accidente aéreo que involucró a una aeronave modelo BE33, matrícula HP-33, en el área de la Calzada de Amador.

De acuerdo con la institución, las cuatro personas que viajaban a bordo fueron atendidas por personal médico y no se reportan víctimas fatales hasta el momento.

AAC reportó un accidente de una aeronave BE33

Tras recibir el aviso, las unidades de la AAC activaron los protocolos de emergencia y coordinaron la respuesta con los estamentos de seguridad y los equipos de atención rápida que acudieron al lugar.

Actualmente, las autoridades desarrollan labores de verificación técnica y recopilan información preliminar para determinar lo ocurrido.

La AAC señaló que continuará con la investigación correspondiente, conforme a los estándares nacionales e internacionales de seguridad operacional, para esclarecer las causas del accidente.

