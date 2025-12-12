Fue a una entrevista de trabajo y su pareja asesinó a su hija: la historia de Naydeline

Fue a una entrevista de trabajo y su pareja asesinó a su hija

“Que se haga justicia”. Ese es el ruego de los abuelos de Naydeline, una niña de 2 años y 11 meses que perdió la vida en circunstancias que han conmocionado al país. La menor fue asesinada presuntamente por su padrastro, quien quedó a su cargo mientras su madre acudía a una entrevista de trabajo.

La familia, aún en shock por la tragedia, pide que las autoridades investiguen a fondo el caso y que se aplique todo el peso de la ley contra el responsable.

Los abuelos recuerdan a Naydeline como una niña llena de alegría, energía y cariño, que apenas comenzaba a descubrir el mundo. Su partida ha dejado un vacío profundo y un dolor que describen como indescriptible.

Madre de Naydeline es detenida por entregar a su hija quien no tenía la tutela

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1999268268779917706?s=20&partner=&hide_thread=false Los abuelos de Naydeline recuerdan con nostalgia a la pequeña de 2 años y 11 meses, quien apenas empezaba a vivir y contagiaba de alegría a todos.

La menor fue asesinada por su padrastro, quien estuvo a su cargo mientras su madre acudía a una entrevista de trabajo y ahora su… pic.twitter.com/UKzlaCVEwu — Telemetro Reporta (@TReporta) December 12, 2025

Según la información preliminar, la madre de la niña había confiado en su pareja para cuidar a la menor durante unas horas mientras buscaba una oportunidad laboral, sin imaginar que ese sería el último día de vida de su hija.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La comunidad y organizaciones de protección a la niñez han expresado su indignación, reiterando la urgencia de fortalecer mecanismos de prevención y detección temprana de violencia infantil.