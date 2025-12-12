Contraloría iniciará auditorías a fondos transferidos a municipios y juntas comunales

La Contraloría General de la República anunció que dará inicio a las auditorías solicitadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre todos los recursos transferidos a municipios, juntas comunales y consejos provinciales, desde el 1 de julio de 2024 hasta la fecha.

Las revisiones abarcarán partidas, subsidios y fondos estatales, con el objetivo de verificar el uso adecuado de los recursos públicos durante este periodo. La institución señaló que el proceso busca reforzar la transparencia y garantizar que las transferencias hayan sido ejecutadas conforme a la ley.

Contraloría iniciará auditorías a fondos transferidos

Estas auditorías forman parte de los esfuerzos del actual gobierno por fortalecer los controles administrativos y asegurar una administración más eficiente de los fondos destinados a proyectos comunitarios y al funcionamiento de los gobiernos locales.

La Contraloría no detalló aún el cronograma de inspecciones ni cuántas entidades serán auditadas en esta primera fase, pero reiteró que los resultados serán comunicados una vez concluidos los procesos de revisión.