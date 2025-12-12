Panamá Nacionales -  12 de diciembre de 2025 - 11:16

Naviferia ilegal: IMA investiga venta ilegal de jamones y arroz en Chepo

El IMA investiga la presunta venta y distribución no autorizada de jamones y productos navideños en Chepo. El director Nilo Murillo confirmó el caso.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) abrió abrió una investigación por una presunta irregularidad detectada en el distrito de Chepo, relacionada con la venta y distribución no autorizada de jamones y otros productos del programa navideño que desarrolla la entidad cada fin de año.

Director del IMA confirma irregularidades

El director del IMA, Nilo Murillo, confirmó que la situación involucra la supuesta comercialización y entrega de productos sin la debida autorización institucional, lo que encendió alertas dentro de la entidad. Según explicó, ya se están recopilando informes y verificando responsabilidades para determinar si funcionarios o particulares participaron en esta irregularidad.

Por el momento, el IMA no ha detallado cuántos productos pudieron haber sido distribuidos de forma ilegal ni si procederán sanciones administrativas o denuncias penales. La institución aseguró que ofrecerá un informe más completo una vez avancen las verificaciones.

Tomar productos del estado es penado

Murillo recordó que tomar o comercializar productos del Estado sin autorización es un delito, por lo que pidió a los consumidores no participar en este tipo de prácticas que afectan los programas sociales y podrían traer consecuencias legales.

"Eso es un delito penado, porque estás utilizando un programa nacional, para aprovecharte en una situación política que no es la correcta", advirtió "Eso es un delito penado, porque estás utilizando un programa nacional, para aprovecharte en una situación política que no es la correcta", advirtió

El director también reveló que, tras una denuncia ciudadana sobre la posible venta ilegal de jamones por parte de un representante de corregimiento, la Fiscalía Anticorrupción realizó este jueves un allanamiento en una vivienda ubicada en Chepo, como parte de las diligencias para esclarecer el caso.

