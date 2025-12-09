MEF y Contraloría revisarán asignación de fondos municipales y anuncian auditorías desde 2024

Por instrucciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, el Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) revisará y establecerá nuevos procesos para asignar los recursos solicitados por los gobiernos locales, priorizando la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos.

Paralelamente, el contralor general de la República, Anel Flores, anunció que la Contraloría iniciará auditorías a las asignaciones de fondos realizadas a municipios desde el año pasado, con el propósito de verificar la correcta utilización del dinero transferido.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aclaró que, en 2024, la actual administración asignó B/.6.9 millones a los municipios mediante los mecanismos estipulados en la Ley 37 de 2009 sobre descentralización, reformada por la Ley 66 de 2015.

Monto del MEF asignado asciende a B/.4.6 millones

Chapman destacó que estas cifras representan una reducción del 96% en comparación con los B/.143 millones anuales que en promedio asignaban administraciones anteriores en un proceso calificado popularmente como “descentralización paralela”, señalado por su falta de controles y opacidad.

El ministro explicó que los 64 municipios que requieren subsidios deben solicitar los fondos al Gobierno Central cumpliendo con “formalidades legales que incluyen controles previos y posteriores de la Contraloría General de la República y la aprobación de los consejos municipales”.

Agregó que ningún traslado puede iniciarse sin una solicitud formal: “Cualquier municipio tiene a su disposición este mecanismo y este Ministerio no puede iniciar un traslado que no haya sido solicitado”.

Chapman admitió que existen áreas por mejorar e informó que el MEF ha recibido instrucciones para revisar y fortalecer los procedimientos internos, con apoyo de la Contraloría para crear lineamientos específicos. Las auditorías anunciadas por el contralor Flores verificarán si los fondos fueron utilizados de manera justa y conforme a las solicitudes aprobadas.