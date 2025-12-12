Caso CONADES: PGN aprehende a cinco personas por peculado y blanqueo de capitales

La Procuraduría General de la Nación ( PGN ) informó la aprehensión de cinco personas durante la operación “Integral”, desarrollada este viernes como parte de diversas investigaciones por delitos contra la Administración Pública en diferentes entidades del país.

Según el Ministerio Público, los casos están relacionados con:

Peculado en una Junta Comunal

en una Incumplimiento de obras del CONADES

del Blanqueo de capitales

Hurto con falsificación

Las diligencias incluyeron allanamientos en varios puntos del país, con el objetivo de recopilar evidencia vinculada a manejos irregulares de fondos públicos, incumplimiento de contratos y posibles estructuras utilizadas para legitimar capitales.

La PGN señaló que las investigaciones continúan y que en las próximas horas se presentarán las solicitudes de legalización de aprehensión, imputación de cargos y medidas cautelares ante un juez de garantías.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso de combatir la corrupción y de seguir impulsando acciones para garantizar el uso correcto de los recursos estatales.