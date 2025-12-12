Veraguas Nacionales -  12 de diciembre de 2025 - 08:52

Caso CONADES: PGN aprehende a cinco personas por peculado y blanqueo de capitales

La PGN detuvo a cinco personas en la operación “Integral”, relacionada con peculado en una Junta Comunal, obras incumplidas de CONADES.

PGN aprehende a cinco personas por peculado 

PGN aprehende a cinco personas por peculado 

@PGN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó la aprehensión de cinco personas durante la operación “Integral”, desarrollada este viernes como parte de diversas investigaciones por delitos contra la Administración Pública en diferentes entidades del país.

Según el Ministerio Público, los casos están relacionados con:

  • Peculado en una Junta Comunal
  • Incumplimiento de obras del CONADES
  • Blanqueo de capitales
  • Hurto con falsificación

PGN aprehende a cinco personas en la operación “Integral”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PGN_PANAMA/status/1999212645929615577?s=20&partner=&hide_thread=false

Las diligencias incluyeron allanamientos en varios puntos del país, con el objetivo de recopilar evidencia vinculada a manejos irregulares de fondos públicos, incumplimiento de contratos y posibles estructuras utilizadas para legitimar capitales.

La PGN señaló que las investigaciones continúan y que en las próximas horas se presentarán las solicitudes de legalización de aprehensión, imputación de cargos y medidas cautelares ante un juez de garantías.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso de combatir la corrupción y de seguir impulsando acciones para garantizar el uso correcto de los recursos estatales.

En esta nota:
Seguir leyendo

Joven es aprehendido con presunta droga, dulces y electrónicos

Operación Oasis: Tribunal declara culpables a ocho imputados por conspiración relacionada con drogas

Naviferias 2025: provincias y comarcas donde se realizarán del 15 al 19 de diciembre

Recomendadas

Más Noticias