Calendario de pagos de servidores públicos: MEF inicia desembolsos desde el jueves 11 de diciembre

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este jueves 11 de diciembre comenzará el desembolso correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2025 para los servidores públicos . El pago se realizará de forma escalonada en tres grupos, distribuidos del 11 al 15 de diciembre.

Contenido relacionado: IMA publica el calendario de Naviferias del 15 al 19 de diciembre para Panamá y Panamá Oeste

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Las autoridades reiteraron que los desembolsos se mantendrán según el cronograma oficial del segundo semestre y recordaron a los funcionarios que pueden consultar el calendario completo en el sitio web del MEF.

Calendario de pagos a servidores públicos

Jueves 11 de diciembre — Grupo N.º 1

Agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI)

Ministerio de Educación (MEDUCA)

Estamentos de Seguridad

Ministerio de Cultura

Viernes 12 de diciembre — Grupo N.º 2

Asamblea Nacional

Contraloría General de la República

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Tribunal Administrativo

Defensoría del Pueblo

Viernes 12 de diciembre — Grupo N.º 2

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/1999104789691482567?s=20&partner=&hide_thread=false Atención Panamá Oeste y Panamá: el IMA publica el calendario de Naviferias del 15 al 19 de diciembre https://t.co/cloClfpRPd — Telemetro (@Telemetro) December 11, 2025

Asamblea Nacional

Contraloría General

Ministerio de la Presidencia Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Tribunal Administrativo

Defensoría del Pueblo

Lunes 15 de diciembre — Grupo N.º 3

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)

Tribunal Administrativo Tributario

Ministerio de la Mujer

Órgano Judicial

Procuraduría General de la Nación y de la Administración

Tribunal Electoral

Fiscalía General Electoral

Otros gastos de administración

Tribunal de Cuentas

Fiscalía de Cuentas

El MEF recordó que los funcionarios pueden consultar el calendario oficial de pagos del segundo semestre de 2025 ingresando al sitio del Ministerio.