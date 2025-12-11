Calendario de pagos de servidores públicos: MEF inicia desembolsos desde el jueves 11 de diciembre

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este jueves 11 de diciembre comenzará el desembolso correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2025 para los servidores públicos. El pago se realizará de forma escalonada en tres grupos, distribuidos del 11 al 15 de diciembre.
Las autoridades reiteraron que los desembolsos se mantendrán según el cronograma oficial del segundo semestre y recordaron a los funcionarios que pueden consultar el calendario completo en el sitio web del MEF.
Calendario de pagos a servidores públicos
Jueves 11 de diciembre — Grupo N.º 1
- Agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI)
- Ministerio de Educación (MEDUCA)
- Estamentos de Seguridad
- Ministerio de Cultura
- Viernes 12 de diciembre — Grupo N.º 2
- Asamblea Nacional
- Contraloría General de la República
- Ministerio de la Presidencia
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Seguridad Pública
- Ministerio de Ambiente
- Tribunal Administrativo
- Defensoría del Pueblo
Lunes 15 de diciembre — Grupo N.º 3
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
- Ministerio de Salud (MINSA)
- Ministerio de Trabajo
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
- Tribunal Administrativo Tributario
- Ministerio de la Mujer
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación y de la Administración
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Otros gastos de administración
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas
El MEF recordó que los funcionarios pueden consultar el calendario oficial de pagos del segundo semestre de 2025 ingresando al sitio del Ministerio.