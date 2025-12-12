Desfile de Navidad suspendido tras asesinato de policía en Caimitillo

El desfile de Navidad en Caimitillo fue suspendido tras asesinato de policía.

El desfile de Navidad programado para la tarde de este viernes 12 de diciembre, en el corregimiento de Caimitillo, fue suspendido debido a las investigaciones y allanamientos que se realizan en el área de herbazales tras el asesinato de una unidad policial durante una persecución.

Según la información preliminar, las personas involucradas en el crimen estaban buscando a un hombre que, mientras realizaba trabajos comunitarios, fue asesinado. Tras este hecho, las unidades policiales iniciaron un operativo para aprehender a los responsables. Durante el intento de interceptación, el agente resultó herido y falleció camino a un centro médico.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En el lugar se mantiene una fuerte presencia policial para intentar capturar a los vinculados en el caso. Además, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se encuentra en el área supervisando las diligencias.

Como parte de las investigaciones, se decomisó una motocicleta presuntamente utilizada por los sospechosos.