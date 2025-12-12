Desfile de Navidad suspendido tras asesinato de policía en Caimitillo

El desfile de Navidad programado para la tarde de este viernes 12 de diciembre, en el corregimiento de Caimitillo, fue suspendido debido a las investigaciones y allanamientos que se realizan en el área de herbazales tras el asesinato de una unidad policial durante una persecución.
En el lugar se mantiene una fuerte presencia policial para intentar capturar a los vinculados en el caso. Además, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se encuentra en el área supervisando las diligencias.
Como parte de las investigaciones, se decomisó una motocicleta presuntamente utilizada por los sospechosos.