Panamá Entrevistas -

Desfile de Navidad en Calle 50 contará con 92 delegaciones, 32 carrozas y 42 bandas musicales

El desfile de Navidad que se realizará este domingo 14 de diciembre en Calle 50 contará con la participación de tres bandas internacionales, 92 delegaciones, 32 carrozas, 42 bandas musicales y más de 10 asociaciones culturales. Sol de Obaldía, directora de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Panamá, detalla que iniciará a partir de las 3:00 p.m. y creen que va a terminar a las 12:00 a.m.