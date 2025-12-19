Niños sufren quemaduras por pirotecnia; médicos reconstruyen dedos afectados por "mata suegra"

Dos menores de edad, de 13 y 8 años, resultaron con quemaduras graves y lesiones en los dedos tras manipular juegos pirotécnicos, en hechos ocurridos recientemente y que han encendido las alertas de las autoridades de salud y de protección a la niñez.

De acuerdo con información médica, algunos dedos de los niños tuvieron que ser reconstruidos quirúrgicamente, luego de sufrir lesiones provocadas por el uso del conocido artefacto pirotécnico denominado “mata suegra”.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Noticia relacionada: Lo que debes saber antes de permitir que tus niños usen pirotecnia este diciembre

Investigan responsabilidad de padres o acudientes

Las autoridades correspondientes mantienen investigaciones contra los padres o acudientes, ya que se trata de menores de edad, y la manipulación de fuegos pirotécnicos por niños representa un alto riesgo para su integridad física.

Los casos se registran en medio de la temporada festiva, cuando aumenta el uso de pirotecnia, especialmente entre menores, pese a las advertencias reiteradas de las autoridades.

Médicos advierten sobre quemaduras permanentes

Quemaduras por bombitas en menores, podría causar la pérdida de la custodia a los padres

Personal médico que atendió a los menores reiteró que los fuegos artificiales no deben ser manipulados por niños, ya que pueden causar quemaduras severas, amputaciones, daños irreversibles en manos y dedos, así como lesiones en el rostro y los ojos.

“Este tipo de lesiones puede dejar secuelas permanentes que afectan la calidad de vida de los niños”, advirtieron los especialistas, quienes hicieron un llamado urgente a los padres para evitar tragedias prevenibles. “Este tipo de lesiones puede dejar secuelas permanentes que afectan la calidad de vida de los niños”, advirtieron los especialistas, quienes hicieron un llamado urgente a los padres para evitar tragedias prevenibles.

Llamado a la prevención

Las autoridades de salud insistieron en que la supervisión adulta es clave y recordaron que muchos de estos artefactos, aunque parecen inofensivos, pueden explotar con gran fuerza, causando lesiones graves en segundos.

Reiteraron que la mejor prevención es no permitir que los niños manipulen fuegos pirotécnicos y optar por celebraciones seguras durante las festividades.