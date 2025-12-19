Niños sufren quemaduras por pirotecnia; médicos reconstruyen dedos afectados por "mata suegra"

Dos menores de edad, de 13 y 8 años, resultaron con quemaduras graves y lesiones en los dedos tras manipular juegos pirotécnicos, en hechos ocurridos recientemente y que han encendido las alertas de las autoridades de salud y de protección a la niñez.
Investigan responsabilidad de padres o acudientes
Las autoridades correspondientes mantienen investigaciones contra los padres o acudientes, ya que se trata de menores de edad, y la manipulación de fuegos pirotécnicos por niños representa un alto riesgo para su integridad física.
Los casos se registran en medio de la temporada festiva, cuando aumenta el uso de pirotecnia, especialmente entre menores, pese a las advertencias reiteradas de las autoridades.
Médicos advierten sobre quemaduras permanentes
Personal médico que atendió a los menores reiteró que los fuegos artificiales no deben ser manipulados por niños, ya que pueden causar quemaduras severas, amputaciones, daños irreversibles en manos y dedos, así como lesiones en el rostro y los ojos.
Llamado a la prevención
Las autoridades de salud insistieron en que la supervisión adulta es clave y recordaron que muchos de estos artefactos, aunque parecen inofensivos, pueden explotar con gran fuerza, causando lesiones graves en segundos.
Reiteraron que la mejor prevención es no permitir que los niños manipulen fuegos pirotécnicos y optar por celebraciones seguras durante las festividades.