MOP realiza trabajos de reparación en la vía Randolph

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) inició trabajos de reparación vial en la vía Randolph, una de las rutas más importantes de la provincia de Colón, debido a su conexión con puertos estratégicos y áreas protegidas de la región.

Las labores incluyen la compactación de la subbase y la posterior colocación de carpeta asfáltica, con el propósito de mejorar la seguridad vial y optimizar la movilidad vehicular en este corredor clave para el transporte y la logística.

MOP ejecuta reparación vial en la vía Randolph

image

De acuerdo con la información oficial, los trabajos se desarrollan en coordinación con la concesionaria Manden Colón CMC, específicamente en el tramo con dirección a la salida de Cuatro Altos, entre las puertas 8 y 9.

El director regional del MOP en Colón, Elvin Ábrego, informó que las obras continuarán durante esta semana y detalló que se estarán colocando aproximadamente 180 toneladas de asfalto, como parte del plan de mantenimiento y rehabilitación vial que ejecuta la institución.

El MOP exhortó a los conductores a transitar con precaución por el área intervenida y agradeció la comprensión de los usuarios mientras se desarrollan estos trabajos, que buscan fortalecer la infraestructura vial y contribuir al desarrollo económico de la provincia de Colón.