INADEH abre curso de Soporte Técnico: fechas de inscripción, modalidad y horarios de clases

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que abrió el curso de Soporte Técnico en modalidad presencial, el cual se impartirá de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., en Galerías Panamericanas, ubicadas en la vía Tocumen, provincia de Panamá.