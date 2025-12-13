Chitré Nacionales -  13 de diciembre de 2025 - 11:06

MOP realizará montaje de paso elevado peatonal en Chitré con cierres nocturnos

El MOP indicó que los conductores podrán utilizar como rutas alternas la avenida Arnulfo Escalona Ríos y la avenida Dr. Roberto Ramírez De Diego.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que este lunes 15 de diciembre se realizarán los trabajos de montaje de la estructura metálica del paso elevado peatonal del proyecto del intercambiador de Chitré, en horario de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Debido a estas labores, la avenida Carmelo Spadafora permanecerá cerrada temporalmente. La entidad indicó que los conductores podrán utilizar como rutas alternas la avenida Arnulfo Escalona Ríos y la avenida Dr. Roberto Ramírez De Diego.

Asimismo, el martes 16 de diciembre se llevarán a cabo trabajos de descargo para la reubicación de los sistemas eléctricos, en horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., lo que implicará la suspensión temporal del servicio eléctrico en el área intervenida.

Durante estas labores permanecerán cerradas las calles Roberto Ramírez De Diego y Francisco Corro.

