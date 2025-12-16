20 de diciembre 2025, libre en Panamá: ¿Por qué es un día de duelo nacional?

Cada 20 de diciembre , Panamá conmemora el Día de Duelo Nacional en memoria de las víctimas de la invasión de Estados Unidos al territorio panameño en 1989, una fecha marcada por el dolor, la reflexión y el recuerdo de los caídos.

La conmemoración fue reconocida oficialmente mediante la Ley 157, firmada en marzo de 2022, la cual establece esta fecha como día de duelo nacional y descanso obligatorio en todo el país.

El objetivo de la ley es rendir homenaje a las víctimas, promover la memoria histórica y generar un espacio de reflexión sobre uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de Panamá.

¿Por qué el 20 de diciembre es un día de duelo nacional?

En Panamá, los días de duelo nacional se decretan para honrar a personas o hechos de profundo impacto histórico, como el fallecimiento de expresidentes, figuras relevantes o víctimas de desastres provocados por el hombre.

Organizaciones civiles han señalado que la cantidad de fallecidos durante la invasión del 20 de diciembre de 1989 supera el millar, y que muchos de los desaparecidos nunca fueron encontrados, impidiendo que sus familias pudieran darles sepultura.

Esta realidad motivó años de reclamos sociales hasta lograr el reconocimiento legal de la fecha como día de duelo nacional.