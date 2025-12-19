AND lanza herramienta digital para transparentar fondos de descentralización

La Autoridad Nacional de Descentralización ( AND ) puso a disposición de la ciudadanía una nueva herramienta digital que permite conocer de forma clara y ordenada cómo se administran los fondos de descentralización destinados al desarrollo local en todo el país, reafirmando así su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

La plataforma digital se apoya en un proceso riguroso de revisión, aprobación y seguimiento que aplica la AND para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, desde la fase de planificación hasta la ejecución de los proyectos.

Proceso de evaluación y control de los fondos por AND

Según explicó la entidad, el proceso inicia con consultas ciudadanas y la aprobación del plan de inversiones por el Consejo Municipal. Posteriormente, los proyectos son sometidos a una evaluación técnica y financiera por parte de las Direcciones Regionales de la AND.

En el caso de los recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), las iniciativas deben ser aprobadas por la Junta Directiva de la AND, presidida por Mercedes González, designada por el Ministerio de la Presidencia.

image

Una vez declarada la viabilidad de cada proyecto, la AND mantiene un monitoreo permanente en campo, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos. Los proyectos incluyen obras públicas, adquisición de equipos y programas sociales, cuyos detalles son divulgados públicamente en el sitio web institucional.

Plataforma digital accesible para la ciudadanía

La nueva herramienta, disponible en www.descentralizacion.gob.pa, permite a cualquier ciudadano consultar los proyectos aprobados y las transferencias realizadas, fortaleciendo el acceso a la información pública.

A través de un tablero interactivo, los usuarios pueden:

Filtrar información por provincia, distrito o corregimiento

Consultar fechas y montos de pagos

Restablecer la vista general y desplazarse horizontalmente para un mejor análisis

image

Además, un mapa interactivo ofrece una visualización geográfica dinámica del avance de los proyectos. Al seleccionar una provincia, se despliega el total de iniciativas y los montos ejecutados, con opciones para acercar, alejar, desplazarse libremente y restablecer la visual al panorama nacional.

Más de B/.130 millones invertidos en proyectos comunitarios

Durante la administración del presidente José Raúl Mulino, la AND ha aprobado la viabilidad del uso de fondos para la ejecución de 4,719 proyectos en todas las provincias y comarcas del país, con más de B/.130.3 millones transferidos a municipios y juntas comunales.

Estas inversiones incluyen proyectos de agua potable, energía, caminos, conectividad y desarrollo comunitario, que contribuyen de manera directa a mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la gestión local.