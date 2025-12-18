Martín Torrijos cuestiona al Gobierno: 'Una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen

El expresidente de la República, Martín Torrijos , señaló que el actual Gobierno mantiene una contradicción permanente entre el discurso y las acciones, al tiempo que reconoció avances puntuales, pero advirtió sobre sombras en la gestión pública, especialmente en materia de contrataciones, descentralización y política social.

"Hay un tema que no se puede dejar de mirar: enfrentaron la crisis de la CSS, algo que quien llegara tenía que hacer. Es algo positivo, pero también hay muchas sombras", expresó Torrijos al referirse a uno de los principales retos asumidos por la administración.

Cuestionamientos de Martín Torrijos a contrataciones y descentralización

"Hay un tema que no se puede dejar de mirar, el hecho de que enfrentaron la crisis de la @CSSPanama, que era algo que quien llegara tenía que hacerlo, algo muy difícil sobre la seguridad social, algo positivo, pero también hay muchas sombras", @MartinTorrijos, expresidente de… pic.twitter.com/dHQB8PkOzT — Telemetro Reporta (@TReporta) December 18, 2025

El exmandatario criticó las contrataciones directas, señalando la falta de claridad sobre cuántos proyectos pasan por licitación y cuántos se adjudican de forma directa.

"Aquí nadie sabe cuánto va a licitación y cuánto se está adjudicando directamente", afirmó, al tiempo que cuestionó la llamada descentralización paralela, asegurando que, independientemente del nombre que se le dé, sus efectos siguen siendo los mismos: clientelismo y entrega de recursos por voluntad política.

Según Torrijos, este mecanismo no solo involucra a juntas comunales y municipios, sino que también responde a intereses de diputados con poder político.

Energía, logística y costo de la vida

El expresidente también se refirió al alto costo de la energía eléctrica, advirtiendo que la tarifa no bajará mientras se mantengan esquemas como la venta de contratos PPA vinculados a empresas que, según dijo, no existen ni han realizado inversiones reales.

"Están garantizando retornos de inversiones que no se han hecho. ¿Para quién fue y por qué lo permitieron?", cuestionó.

El expresidente de Panamá, @MartinTorrijos, señaló que el Gobierno mantiene una contradicción permanente sobre lo que habla, y opinó que la política social no deben ser las naviferias, sino que los productores tengan acceso a los mercados y los consumidores puedan acceder sin… pic.twitter.com/onRft4BfVM — Telemetro Reporta (@TReporta) December 18, 2025

No obstante, reconoció avances en la política logística, particularmente en la forma en que se ha abordado el apoyo a proyectos vinculados al Canal de Panamá, señalando que esto le da mayor coherencia a una estrategia nacional, aunque considera que aún falta mucho por hacer.

Política social y falta de oportunidades

Torrijos sostuvo que la política social no debe centrarse en las naviferias, sino en facilitar que los productores tengan acceso directo a los mercados y que los consumidores puedan comprar sin intermediarios, como una forma real de mejorar la calidad de vida.

“Una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Los panameños quieren vivir con dignidad”, enfatizó.

Finalmente, afirmó que el país necesita “sincerarse”, reconociendo que existe presión sobre diputados, alcaldes y representantes, pero advirtió que Panamá se ha estancado y que actualmente no hay suficientes oportunidades para la población.