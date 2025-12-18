Martín Torrijos cuestiona al Gobierno: 'Una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen

El expresidente de la República, Martín Torrijos, señaló que el actual Gobierno mantiene una contradicción permanente entre el discurso y las acciones, al tiempo que reconoció avances puntuales, pero advirtió sobre sombras en la gestión pública, especialmente en materia de contrataciones, descentralización y política social.
Cuestionamientos de Martín Torrijos a contrataciones y descentralización
El exmandatario criticó las contrataciones directas, señalando la falta de claridad sobre cuántos proyectos pasan por licitación y cuántos se adjudican de forma directa.
Según Torrijos, este mecanismo no solo involucra a juntas comunales y municipios, sino que también responde a intereses de diputados con poder político.
Energía, logística y costo de la vida
El expresidente también se refirió al alto costo de la energía eléctrica, advirtiendo que la tarifa no bajará mientras se mantengan esquemas como la venta de contratos PPA vinculados a empresas que, según dijo, no existen ni han realizado inversiones reales.
No obstante, reconoció avances en la política logística, particularmente en la forma en que se ha abordado el apoyo a proyectos vinculados al Canal de Panamá, señalando que esto le da mayor coherencia a una estrategia nacional, aunque considera que aún falta mucho por hacer.
Política social y falta de oportunidades
Torrijos sostuvo que la política social no debe centrarse en las naviferias, sino en facilitar que los productores tengan acceso directo a los mercados y que los consumidores puedan comprar sin intermediarios, como una forma real de mejorar la calidad de vida.
“Una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Los panameños quieren vivir con dignidad”, enfatizó.
Finalmente, afirmó que el país necesita “sincerarse”, reconociendo que existe presión sobre diputados, alcaldes y representantes, pero advirtió que Panamá se ha estancado y que actualmente no hay suficientes oportunidades para la población.