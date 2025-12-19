MINSA revela cifras de médicos y afirma que Panamá supera el estándar por habitantes

El Ministerio de Salud ( Minsa ) informó que Panamá cuenta actualmente con 10,068 médicos nombrados en el sistema de salud, incluyendo al Minsa, la Caja de Seguro Social (CSS) y patronatos, de acuerdo con datos oficiales actualizados a noviembre de 2025 provenientes de las planillas institucionales.

Para una población estimada de 4.5 millones de habitantes en 2025, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el país registra una tasa de 2.3 médicos por cada mil habitantes, un indicador que supera lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El Minsa precisó que esta disponibilidad también es superior a lo establecido en el Modelo de Atención de Salud, contemplado en el Decreto Ejecutivo 420 de 2018, y contradice versiones difundidas en algunos medios de comunicación que apuntan a un supuesto déficit generalizado de médicos.

El problema no es la cantidad, sino la distribución, según MINSA

Según la entidad, la información disponible demuestra que el principal desafío del sistema sanitario no radica en la cantidad total de médicos, sino en su distribución territorial y por niveles de atención, lo que dificulta la cobertura adecuada en áreas de difícil acceso y en algunas regiones del interior del país.

A esta situación se suman factores estructurales como el predominio del enfoque curativo en la atención de la salud y la falta de una integración efectiva entre el Minsa y la CSS, lo que limita una planificación más eficiente del recurso humano.

Llamado a una planificación conjunta en la formación médica

El Minsa coincidió con los distintos actores involucrados en la formación médica en la necesidad de una planificación conjunta, que permita evitar una sobreoferta desordenada de egresados sin plazas adecuadas de formación.

Asimismo, destacó la importancia de definir la capacidad docente y asistencial de hospitales y centros de salud para recibir internos y médicos residentes, garantizando la disponibilidad de tutores, camas y condiciones seguras de supervisión, al tiempo que se fortalece la atención primaria en todos los niveles del sistema.

Desmienten “faltante absoluto” de médicos

El Ministerio de Salud aclaró que las afirmaciones que califican la situación como un “faltante absoluto” de médicos no reflejan la realidad, ya que Panamá dispone de un número de profesionales acorde con los parámetros técnicos internacionales, aunque reconoce la necesidad de mejorar su distribución y planificación estratégica.