Panamá Nacionales -  18 de diciembre de 2025 - 15:57

Ferias de carnet blanco y verde este fin de semana: fechas, sedes y requisitos del MINSA

El MINSA informó que el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre se realizarán ferias para la solicitud del carnet blanco y verde

Ferias de carnet blanco y verde del MINSA. 

Ferias de carnet blanco y verde del MINSA. 

MINSA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre se realizarán ferias para la solicitud del carnet blanco y verde en el centro de salud de Paraíso y en el centro de salud de Pedregal, a partir de las 7:00 a.m.

Feria de carnet blanco y verde en Paraíso

  • Lugar: centro de salud de Paraíso, Ancón
  • Hora: 7:00 a.m.
  • Fecha: domingo 21 de diciembre
  • Requisitos de carnet blanco (B/.30.00): copia de cédula o pasaporte, muestra de heces en envases adecuados, una foto carnet y tarjeta de vacunación.
  • Requisitos de carnet verde (B/.15.00): copia de cédula o pasaporte, dos fotos carnet y fotocopia del carnet blanco.
  • Se tendrá disponible un transporte gratuito desde Albrook Mall hasta Ancón.
carnetblancoyverde
Feria de carnet blanco en Para&iacute;so.&nbsp;

Feria de carnet blanco en Paraíso.

Feria de carnet blanco en Pedregal

  • Lugar: centro de salud de Pedregal
  • Hora: de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Día: viernes 19 de diciembre
  • Requisitos de carnet blanco (B/.25.00): copia de cédula o pasaporte, muestra de heces en envases adecuados, una foto carnet, mayores de 40 años deben acudir en ayunas y tarjeta de vacunación.
carnetblanco
Feria de carnet blanco en Pedregal

Feria de carnet blanco en Pedregal

En esta nota:
Seguir leyendo

Alcaldía de Panamá presentará el Festival de Luces "Jesús es la Navidad" en el Parque Urracá

Alcaldía de San Miguelito señala que proyectos investigados por el MP no son de la actual administración

MINSEG anuncia retiro de prestaciones adeudadas a expolicías y exservidores

Recomendadas

Más Noticias