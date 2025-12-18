El Ministerio de Salud (MINSA) informó que el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre se realizarán ferias para la solicitud del carnet blanco y verde en el centro de salud de Paraíso y en el centro de salud de Pedregal, a partir de las 7:00 a.m.
Panamá Nacionales - 18 de diciembre de 2025 - 15:57
Ferias de carnet blanco y verde este fin de semana: fechas, sedes y requisitos del MINSA
El MINSA informó que el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre se realizarán ferias para la solicitud del carnet blanco y verde
Feria de carnet blanco y verde en Paraíso
- Lugar: centro de salud de Paraíso, Ancón
- Hora: 7:00 a.m.
- Fecha: domingo 21 de diciembre
- Requisitos de carnet blanco (B/.30.00): copia de cédula o pasaporte, muestra de heces en envases adecuados, una foto carnet y tarjeta de vacunación.
- Requisitos de carnet verde (B/.15.00): copia de cédula o pasaporte, dos fotos carnet y fotocopia del carnet blanco.
- Se tendrá disponible un transporte gratuito desde Albrook Mall hasta Ancón.
Feria de carnet blanco en Pedregal
- Lugar: centro de salud de Pedregal
- Hora: de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Día: viernes 19 de diciembre
- Requisitos de carnet blanco (B/.25.00): copia de cédula o pasaporte, muestra de heces en envases adecuados, una foto carnet, mayores de 40 años deben acudir en ayunas y tarjeta de vacunación.
En esta nota: