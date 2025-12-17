PASE-U 2025: IFARHU realiza pagos este 18 de diciembre en varias provincias

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que este jueves 18 de diciembre continuará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas, asistencias económicas y PASE-U correspondientes al año 2025.
Pagos programados para el jueves 18 de diciembre
- Agencia del IFARHU de Almirante
- Mancreek y Tuway: Gimnasio del IPT Chiriquí Grande
- El Silencio y Cochigró: Cancha de Base Line
- Barú: oficinas del IFARHU de Barú
- Distrito de Bugaba: oficinas del IFARHU de Bugaba
- Distrito de Boquete y Gualaca
- Distrito de Aguadulce: oficinas del IFARHU de Aguadulce
- Distrito de Colón y Chagres: C.E.B.G. Adelaida Herrera y C.E.G.B. Anastasia Mitre
- 24 de Diciembre: Agencia regional de Panamá Este
- Corregimiento de José Domingo Espinar: Sede regional de San Miguelito
- Distritos de Chepo: oficinas regionales del IFARHU de Tortí
- Distrito de Panamá (Parque Lefevre, Río Abajo y San Francisco): Centro de Combate Ciudad Deportiva Irving Saladino
- Distrito de Arraiján (Juan Demóstenes Arosemena): Oficina regional del IFARHU en Vista Alegre, Westland Mall
- Distrito de Chame: Oficinas regionales del IFARHU de Coronado
- Distrito de La Chorrera (Guadalupe): Feria de La Chorrera
- Distritos de Santiago y Soná: Terrenos de La Feria y Santiago Mall
- Cémaco (Cirilo Guainora): diversos centros educativos
- Guna Yala (Narganá): diversos centros educativos
- Tobobe, Guoroní y Bisira: Escuela Mutari Agencia Kankintú
Para conocer el calendario completo de pagos y todos los beneficios que se estarán desembolsando, ingrese al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025
IFARHU: documentos requeridos para el pago de becas y asistencias
- Recibo de entrega de documentos
- Boletín hasta el segundo trimestre de 2025
- Cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante.
En caso de que el representante legal no pueda asistir
La persona designada para realizar el retiro deberá presentar:
- Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar.
- Las copias deben estar nítidas y todas las cédulas vigentes.
- Una nota de autorización en la que se indique el nombre y número de cédula de la persona autorizada.
- La nota debe estar firmada a mano por el representante legal y no puede ser copia ni fotografía.