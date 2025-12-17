PASE-U 2025: IFARHU realiza pagos este 18 de diciembre en varias provincias

Pagos PASE-U. IFARHU

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que este jueves 18 de diciembre continuará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas, asistencias económicas y PASE-U correspondientes al año 2025.

Pagos programados para el jueves 18 de diciembre Agencia del IFARHU de Almirante

Mancreek y Tuway: Gimnasio del IPT Chiriquí Grande

El Silencio y Cochigró: Cancha de Base Line

Barú: oficinas del IFARHU de Barú

Distrito de Bugaba: oficinas del IFARHU de Bugaba

Distrito de Boquete y Gualaca

Distrito de Aguadulce: oficinas del IFARHU de Aguadulce

Distrito de Colón y Chagres: C.E.B.G. Adelaida Herrera y C.E.G.B. Anastasia Mitre

24 de Diciembre: Agencia regional de Panamá Este

Corregimiento de José Domingo Espinar: Sede regional de San Miguelito

Distritos de Chepo: oficinas regionales del IFARHU de Tortí

Distrito de Panamá (Parque Lefevre, Río Abajo y San Francisco): Centro de Combate Ciudad Deportiva Irving Saladino

Distrito de Arraiján (Juan Demóstenes Arosemena): Oficina regional del IFARHU en Vista Alegre, Westland Mall

Distrito de Chame: Oficinas regionales del IFARHU de Coronado

Distrito de La Chorrera (Guadalupe): Feria de La Chorrera

Distritos de Santiago y Soná: Terrenos de La Feria y Santiago Mall

Cémaco (Cirilo Guainora): diversos centros educativos

Guna Yala (Narganá): diversos centros educativos

Tobobe, Guoroní y Bisira: Escuela Mutari Agencia Kankintú Para conocer el calendario completo de pagos y todos los beneficios que se estarán desembolsando, ingrese al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025

IFARHU: documentos requeridos para el pago de becas y asistencias Recibo de entrega de documentos

Boletín hasta el segundo trimestre de 2025

Cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante. En caso de que el representante legal no pueda asistir La persona designada para realizar el retiro deberá presentar: Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar.

Las copias deben estar nítidas y todas las cédulas vigentes.

Una nota de autorización en la que se indique el nombre y número de cédula de la persona autorizada.

La nota debe estar firmada a mano por el representante legal y no puede ser copia ni fotografía.