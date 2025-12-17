Panamá Nacionales -  17 de diciembre de 2025 - 18:03

PASE-U 2025: IFARHU realiza pagos este 18 de diciembre en varias provincias

El IFARHU informó que este jueves 18 de diciembre continuará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas y del PASE-U.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que este jueves 18 de diciembre continuará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas, asistencias económicas y PASE-U correspondientes al año 2025.

Pagos programados para el jueves 18 de diciembre

  • Agencia del IFARHU de Almirante
  • Mancreek y Tuway: Gimnasio del IPT Chiriquí Grande
  • El Silencio y Cochigró: Cancha de Base Line
  • Barú: oficinas del IFARHU de Barú
  • Distrito de Bugaba: oficinas del IFARHU de Bugaba
  • Distrito de Boquete y Gualaca
  • Distrito de Aguadulce: oficinas del IFARHU de Aguadulce
  • Distrito de Colón y Chagres: C.E.B.G. Adelaida Herrera y C.E.G.B. Anastasia Mitre
  • 24 de Diciembre: Agencia regional de Panamá Este
  • Corregimiento de José Domingo Espinar: Sede regional de San Miguelito
  • Distritos de Chepo: oficinas regionales del IFARHU de Tortí
  • Distrito de Panamá (Parque Lefevre, Río Abajo y San Francisco): Centro de Combate Ciudad Deportiva Irving Saladino
  • Distrito de Arraiján (Juan Demóstenes Arosemena): Oficina regional del IFARHU en Vista Alegre, Westland Mall
  • Distrito de Chame: Oficinas regionales del IFARHU de Coronado
  • Distrito de La Chorrera (Guadalupe): Feria de La Chorrera
  • Distritos de Santiago y Soná: Terrenos de La Feria y Santiago Mall
  • Cémaco (Cirilo Guainora): diversos centros educativos
  • Guna Yala (Narganá): diversos centros educativos
  • Tobobe, Guoroní y Bisira: Escuela Mutari Agencia Kankintú

Para conocer el calendario completo de pagos y todos los beneficios que se estarán desembolsando, ingrese al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025

IFARHU: documentos requeridos para el pago de becas y asistencias

  • Recibo de entrega de documentos
  • Boletín hasta el segundo trimestre de 2025
  • Cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante.

En caso de que el representante legal no pueda asistir

La persona designada para realizar el retiro deberá presentar:

  • Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar.
  • Las copias deben estar nítidas y todas las cédulas vigentes.
  • Una nota de autorización en la que se indique el nombre y número de cédula de la persona autorizada.
  • La nota debe estar firmada a mano por el representante legal y no puede ser copia ni fotografía.
En esta nota:
