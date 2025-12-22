Darién Nacionales -  22 de diciembre de 2025 - 10:44

SENAFRONT aprehende a presunto implicado en homicidio de una adulta mayor en Darién

El SENAFRONT activó un operativo de búsqueda que permitió ubicar a un hombre de 21 años, quien fue puesto a órdenes del Ministerio Público.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) informó sobre la aprehensión de un hombre, presuntamente vinculado con el homicidio de una mujer de 65 años, quien fue agredida en un local comercial ubicado en Jaqué, provincia de Darién.

De acuerdo con la entidad, las unidades activaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar a un hombre de 21 años, quien fue puesto a órdenes del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La víctima fue trasladada al Centro Médico Integral de Jaqué, donde posteriormente falleció.

