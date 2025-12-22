Retienen vehículo sin placa vinculado al diputado Isaac Mosquera

Un vehículo que no portaba placa, y que estaría vinculado al diputado del circuito de Darién, Isaac Mosquera, fue retenido por aproximadamente dos horas tras una persecución policial, luego de que unidades de la Policía Nacional procedieran a realizar las verificaciones correspondientes.

De acuerdo con un comunicado oficial, la Policía informó que el automóvil evadió un puesto de control, lo que motivó la actuación de las unidades y su posterior retención para los procedimientos establecidos.

Retienen vehículo sin placa vinculado al diputado de Darién

December 22, 2025

La entidad detalló que durante la intervención se aplicaron los protocolos de seguridad y verificación, como parte de las acciones regulares para garantizar el cumplimiento de la ley y el orden público.

Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre posibles sanciones o medidas adicionales relacionadas con el caso, mientras se mantienen las investigaciones y revisiones administrativas correspondientes.