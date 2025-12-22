Darién Nacionales -  22 de diciembre de 2025 - 08:35

Retienen vehículo sin placa vinculado al diputado Isaac Mosquera

La Policía Nacional retuvo un vehículo sin placa vinculado al diputado de Darién, Isaac Mosquera, tras evadir un puesto de control.

@Policia Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un vehículo que no portaba placa, y que estaría vinculado al diputado del circuito de Darién, Isaac Mosquera, fue retenido por aproximadamente dos horas tras una persecución policial, luego de que unidades de la Policía Nacional procedieran a realizar las verificaciones correspondientes.

De acuerdo con un comunicado oficial, la Policía informó que el automóvil evadió un puesto de control, lo que motivó la actuación de las unidades y su posterior retención para los procedimientos establecidos.

Retienen vehículo sin placa vinculado al diputado de Darién

La entidad detalló que durante la intervención se aplicaron los protocolos de seguridad y verificación, como parte de las acciones regulares para garantizar el cumplimiento de la ley y el orden público.

Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre posibles sanciones o medidas adicionales relacionadas con el caso, mientras se mantienen las investigaciones y revisiones administrativas correspondientes.

