Retienen vehículo sin placa vinculado al diputado Isaac Mosquera

Un vehículo que no portaba placa, y que estaría vinculado al diputado del circuito de Darién, Isaac Mosquera, fue retenido por aproximadamente dos horas tras una persecución policial, luego de que unidades de la Policía Nacional procedieran a realizar las verificaciones correspondientes.
De acuerdo con un comunicado oficial, la Policía informó que el automóvil evadió un puesto de control, lo que motivó la actuación de las unidades y su posterior retención para los procedimientos establecidos.
Retienen vehículo sin placa vinculado al diputado de Darién
La entidad detalló que durante la intervención se aplicaron los protocolos de seguridad y verificación, como parte de las acciones regulares para garantizar el cumplimiento de la ley y el orden público.
Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre posibles sanciones o medidas adicionales relacionadas con el caso, mientras se mantienen las investigaciones y revisiones administrativas correspondientes.