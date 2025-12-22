Panamá Nacionales -  22 de diciembre de 2025 - 11:24

Aprehenden a representante legal de empresa por presunto peculado contra el Programa de Sanidad Básica

La Policía Nacional aprehendió a una mujer que figura como representante legal de la empresa según la investigación por peculado.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional aprehendió a una mujer que figura como representante legal de una empresa presuntamente vinculada al delito contra la administración pública, en su modalidad de peculado, contra el Programa de Sanidad Básica.

