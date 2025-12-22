La Policía Nacional aprehendió a una mujer que figura como representante legal de una empresa presuntamente vinculada al delito contra la administración pública, en su modalidad de peculado, contra el Programa de Sanidad Básica.
Panamá Nacionales - 22 de diciembre de 2025 - 11:24
Aprehenden a representante legal de empresa por presunto peculado contra el Programa de Sanidad Básica
