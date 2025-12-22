¡HOY! Metro de Panamá inicia montaje de vigas en túnel de Línea 3

El proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá avanza hacia una fase determinante. Desde este lunes 22 de diciembre iniciará el traslado y montaje de vigas en el tramo soterrado ubicado en Panamá Oeste, proceso que fortalece la estructura donde circularán los futuros monorrieles.

Esta etapa marca un paso esencial para acercar la megaobra a su funcionamiento final y forma parte de la transformación del sistema de movilidad entre la capital y el sector Oeste.

Montaje del tramo soterrado: fechas y dimensiones

El Metro de Panamá, S.A. informó que, entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m., iniciará el proceso de equipamiento dentro del túnel soterrado, donde se instalarán vigas de 12 metros de largo y 36 toneladas de peso, cumpliendo con los parámetros exigidos por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Actualmente, el tramo registra un 46% de avance, por lo que esta fase se considera fundamental para el desarrollo estructural del sistema ferroviario y la futura operación del monorriel que dará servicio a miles de residentes del área Oeste.

Ruta de traslado autorizada y advertencias al público

El traslado de las piezas seguirá la ruta definida en el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la ATTT:

Partiendo de la planta de prefabricado en Puerto Vacamonte.

Ingreso a la autopista Arraiján–La Chorrera.

Conexión con la carretera Pdte. Roberto F. Chiari.

Llegada al Complejo Industrial de Farfán, entrando por Panamá Pacífico en el intercambiador 2.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a seguir las señales de tránsito y respetar las medidas de seguridad establecidas, ofreciendo disculpas por las molestias que este proceso pueda generar en el área.

Esta primera etapa contempla la instalación de 90 vigas en el túnel construido con metodología tradicional, paso necesario para continuar con el equipamiento del túnel excavado por la tuneladora Panamá.