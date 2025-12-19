Panamá Nacionales -  19 de diciembre de 2025 - 10:34

Línea 1: Metro de Panamá opera parcialmente por falla en señalización

El Metro de Panamá reporta una falla en el sistema de señalización de la Línea 1. Conoce los tramos operativos y cómo viajar hacia Villa Zaita.

@elmetrodepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Metro de Panamá informó que, debido a una falla en el sistema de señalización en la Línea 1, el servicio se está gestionando de manera parcial, mientras el equipo técnico trabaja en la atención del inconveniente.

Según el comunicado oficial, el servicio se mantiene operativo en ambos sentidos en el tramo comprendido entre la estación Albrook y la estación San Isidro.

Metro de Panamá: Servicio temporal en vía única hacia Villa Zaita

Entre las estaciones San Isidro y Villa Zaita, el Metro habilitó un servicio temporal en vía única, como medida para garantizar la continuidad del transporte de los usuarios en esta zona.

Los pasajeros cuyo destino final sea Villa Zaita deberán seguir el siguiente procedimiento:

  • Bajar del tren en la estación San Isidro
  • Dirigirse al vestíbulo para realizar el cambio de tren
  • Abordar el tren ubicado en la vía 2 para continuar su recorrido

Equipo técnico monitorea la situación

El Metro de Panamá indicó que su equipo técnico se mantiene monitoreando la situación, con el fin de restablecer el servicio regular en el menor tiempo posible.

La entidad agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró que se estarán brindando actualizaciones a través de sus canales oficiales.

