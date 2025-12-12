Panamá Nacionales -  12 de diciembre de 2025 - 18:00

Metro de Panamá extenderá su horario por el Desfile de Navidad este domingo 14 de diciembre

El Metro de Panamá extenderá su horario de operación con el fin de facilitar el traslado de las personas que asistirán al Desfile de Navidad en Calle 50.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Metro de Panamá informó que este domingo 14 de diciembre extenderá su horario de operación hasta las 12:00 a.m., con el fin de facilitar el traslado de las personas que asistirán al desfile de Navidad en la ciudad de Panamá.

Desfile de Navidad en Calle 50

Este domingo se realizará el desfile de Navidad organizado por la Alcaldía de Panamá. Para este evento, se espera la asistencia de más de 300 mil personas en la Calle 50. El desfile contará con más de 92 delegaciones y tres bandas internacionales.

Bajo el lema “City of Stars”, el evento será transmitido a nivel nacional e internacional, incluyendo diversos pases a través de la cadena de televisión estadounidense Univisión.

