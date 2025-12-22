Heridos en desfile navideño de San Miguelito fueron trasladados al Hospital San Miguel Arcángel.

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, tras el accidente ocurrido ayer durante el desfile navideño en San Miguelito, el Hospital San Miguel Arcángel brindó atención médica a 12 personas, entre ellas cinco menores de edad y siete adultos.
Asimismo, se atendió a una joven con desorientación, a quien se le practicó una tomografía. El personal médico determinó que esta condición estaba asociada a un grado de discapacidad intelectual preexistente.
Por su parte, la Policlínica Dr. J. J. Vallarino asistió a dos infantes, quienes se mantienen en condición estable, mientras que otra persona afectada fue trasladada al Hospital Santo Tomás.
El MINSA añadió que ninguna de las personas atendidas en las distintas instalaciones de salud presenta signos de gravedad ni ha requerido hospitalización.