Heridos en desfile navideño de San Miguelito fueron trasladados al Hospital San Miguel Arcángel

Entre los heridos durante el desfile navideño en San Miguelito se le brindó atención a cinco menores de edad y siete adultos.

Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, tras el accidente ocurrido ayer durante el desfile navideño en San Miguelito, el Hospital San Miguel Arcángel brindó atención médica a 12 personas, entre ellas cinco menores de edad y siete adultos.

La entidad detalló que entre los pacientes atendidos se encontraba una mujer embarazada, quien presentó golpes leves y fue sometida a monitoreo fetal como medida preventiva.

Asimismo, se atendió a una joven con desorientación, a quien se le practicó una tomografía. El personal médico determinó que esta condición estaba asociada a un grado de discapacidad intelectual preexistente.

Por su parte, la Policlínica Dr. J. J. Vallarino asistió a dos infantes, quienes se mantienen en condición estable, mientras que otra persona afectada fue trasladada al Hospital Santo Tomás.

El MINSA añadió que ninguna de las personas atendidas en las distintas instalaciones de salud presenta signos de gravedad ni ha requerido hospitalización.

