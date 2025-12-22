Confirman restauración de la Plaza de Francia, empresa, inversión y plazos del proyecto

El Ministerio de Cultura confirmó la adjudicación del contrato para el proyecto de restauración de la histórica Plaza de Francia , ubicada en el Casco Antiguo de San Felipe. Esta intervención marca el inicio de un proceso de recuperación que buscaba respuesta desde hace años.

image La restauración de la Plaza de Francia tendrá una duración estimada de 30 meses. Cortesía

¿Qué incluye el proyecto y cuánto durará la restauración?

La empresa Administradora de Proyectos de Construcción (Aprocosa) fue seleccionada para ejecutar las obras por un monto de B/. 5,963,217.00. El proyecto tendrá una duración estimada de 30 meses, divididos en cinco fases, según informó el Ministerio de Cultura.

En total, se intervendrá un área de 7,120.04 metros cuadrados, de los cuales 5,777.48 metros cuadrados serán sometidos a restauración. Las labores incluirán la Plaza de Francia, áreas verdes, la muralla colonial, el hemiciclo y un tramo del Paseo Esteban Huertas.