Felipe Baloy es nombrado nuevo entrenador de la Selección Sub-17 de Panamá.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció la contratación de Felipe Baloy como nuevo entrenador de la Selección Sub-17 Masculina de Panamá.

Baloy tendrá como primer reto clasificar a Panamá a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026. El objetivo se buscará el próximo año, cuando el país sea nuevamente sede del Clasificatorio Masculino Sub-17 de CONCACAF 2026, que se disputará del 3 al 12 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con el sorteo oficial realizado por la CONCACAF, la Selección Sub-17 de Panamá quedó ubicada en el grupo B, junto a las selecciones de Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica.

El combinado nacional debutará el jueves 5 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, cuando enfrente a su similar de Dominica.

Para Baloy, recordado como el autor del primer gol de Panamá en una Copa Mundial de la FIFA, este será su primer rol como entrenador de la Selección Sub-17. El exdefensor viene de proclamarse campeón con el Tauro FC en el Torneo Clausura 2024 de la Liga Panameña de Fútbol y de dirigir a la Selección Sub-19 de Panamá.

Con la Sub-19, Baloy, quien disputó más de 100 partidos con la Selección Mayor de Panamá, obtuvo una medalla de plata en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 y un subcampeonato en el Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward Panamá 2025.

Actualmente, la Selección Sub-17 se mantiene entrenando en el COS Sports Plaza, enfocada en su debut en el próximo clasificatorio regional.

Panamá viene de participar en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, celebrada en Doha, del 5 al 11 de noviembre.