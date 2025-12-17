50 millones de dólares recibirá la selección campeona del Mundial 2026.

La selección campeona del Mundial 2026 de fútbol recibirá 50 millones de dólares como premio, parte de una dotación financiera récord para el torneo por parte de la FIFA, anunció la institución el miércoles 17 de diciembre.

En total, FIFA ha anunciado una contribución récord de 727 millones de dólares. De ellos, 655 millones se repartirán teniendo en cuenta la clasificación final en el torneo, un incremento del 50% respecto a los 440 millones de dólares Catar 2022.

Los otros 72 millones restantes se repartirán en razón de 1.5 millones para cada uno de los 48 participantes, con el objetivo de "cubrir gastos de preparativos"

El Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero en contar con 48 participantes, un 50% más que en 2022.

Tras la victoria de Argentina en la pasada edición, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se embolsó 42 millones de dólares, frente a los 30 millones que ganó Francia como finalista.

En esta ocasión, el equipo finalista se embolsará 33 millones de dólares; el 3º clasificado, 29 millones, y el cuarto, 27 millones de dólares. La cifra va disminuyendo progresivamente, hasta un mínimo de 9 millones para los equipos que caigan eliminados en fase de grupos.

FUENTE: AFP