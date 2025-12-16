Dembelé, premiado con el The Best al mejor jugador de 2025

El francés Ousmane Dembelé coronó el gran 2025 del París Saint Germain al ser proclamado ganador del premio The Best que otorga la FIFA como mejor jugador del año, en tanto que la española Aitana Bonmatí agrandó su leyenda como reina del fútbol femenino con su tercer galardón consecutivo.

Dembelé y Bonmatí fueron galardonados en la cena gala que celebró el máximo organismo futbolístico mundial en el Fairmont Katara Hal de Doha en la víspera de la final de la Copa Intercontinental que disputarán este miércoles el cuadro parisino y el Flamengo brasileño en el estadio Ahmad Bin Ali de la capital catarí.

El acto, copresentado por el exjugador italiano Alessandro del Piero, recompensó en las distintas categorías a los mejores del año, como aseguró el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, protagonistas casi idénticos a los que fueron premiados en la última gala del Balón de Oro organizada por la publicación francesa 'France Football'.

Dembelé, que fue reconocido en septiembre con dicho galardón en París, precedió de nuevo en la clasificación del premio de la FIFA a su compatriota Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y al español Lamine Yamal, extremo del Barcelona.

El galo, de 28 años, brilló con luz propia y fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por el París Saint Germain, al contribuir decisivamente a ganar todos los torneos domésticos, así como la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa. Solamente le faltó el Mundial de Clubes en el que el cuadro galo cayó en la final ante el Chelsea, aunque este miércoles podrá sumar el sexto título en la Copa Intercontinental si gana al Flamengo brasileño.

Aitana Bonmatí gana el premio The Best

Aitana Bonmatí, ganadora también del Balón de Oro en las tres últimas ediciones, confirmó su auténtica condición de reina del fútbol femenino actual. Entre ambos galardones acumula seis, las tres últimas de los premios galos y en The Best, en los que, si se le añaden los dos logrados por Alexia Putellas en 2021 y 2022 España acumula cinco consecutivos.

La mediocampista catalana fue determinante para que el Barcelona ratificara su tiranía en el fútbol español, al ganar todos los títulos posibles y llegara a la final de la Liga de Campeones, en la que cayó ante el Arsenal de Mariona Caldentey en Lisboa.

Alexia Putellas y Mariona Caldentey fueron las otras dos finalistas y entraron junto a Aitana Bonmatí en el once ideal del año del fútbol femenino, integrado también por Hannah Hampton (ENG), Lucy Bronze (ENG), Leah Williamson (ENG), Irene Paredes (ESP), Ona Battle (ESP), Patri Guijarro (ESP), Claudia Pina (ESP) y Alessia Russo (ING).

Aitana también fue clave en los éxitos de la selección española, número uno del ránking mundial. Alcanzó la final de la Eurocopa de Suiza, perdida en la tanda de penaltis ante Inglaterra, y revalidó el título de la Liga de Naciones ante Alemania, cuyo partido de vuelta en el Metropolitano no pudo disputar al sufrir una fractura transindesmal en el peroné al nivel del tobillo izquierdo en un entrenamiento con el conjunto que dirige Sonia Bermúdez.

"Estoy agradecida de tener el premio, fui votada por los jugadores, entrenadores y los fanáticos y lo disfrutaré", dijo Bonmatí en un mensaje grabado en Barcelona en el que apareció con una muleta que debe llevar tras ser operada.

Luis Enrique Martínez eleva los triunfos del PSG

El dominio del PSG se tradujo en los galardones a mejor entrenador y mejor guardameta, que recayeron en el también español Luis Enrique Martínez y en el italiano Gianluigi Donnarumma, respectivamente, ganadores igualmente del Balón de Oro.

Luis Enrique, extécnico del Roma, Celta y Barcelona, gana el The Best por una temporada espectacular, la mejor en la historia del PSG, en la que logró ganar todos los títulos domésticos, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

El técnico español, que ha formado un bloque de autor después de la salida paulatina del club parisino de grandes figuras como Neymar, Leo Messi y Kylian Mbappé, aspira a convertirse en el tercero de la historia, tras Pep Guardiola en 2009 y Hasi Flick en 2020, en sumar seis títulos, sinónimo de haber firmado un equipo que puede marcar una era. Solo le faltó el Mundial de Clubes de Estados Unidos, en cuya final cayó ante el Chelsea.

Luis Enrique recoge el testigo en The Best del italiano Carlo Ancelotti, exentrenador del Real Madrid y actual seleccionador de Brasil, y entre los preparadores españoles de Pep Guardiola (Manchester City), ganador del premio en 2023.

El actual portero del Manchester City añadió este reconocimiento al Trofeo Yashin como fruto a una gran campaña. El futbolista de Castellammare di Stabia, de 26 años y que en 2021 fue segundo, releva en el palmarés al argentino Emiliano Martínez, ganador el pasado año, y es el primer italiano que lo recibe desde Gianluigi Buffon en 2017.

Donnarumma es el arquero del once ideal del año que domina también su exequipo y que integran también Achraf Hakimi (MAR/PSG), William Pacho (ECU/PSG), Virgil van Dijk (NED/Liverpool), Nuno Mendes (POR/PSG), Cole Palmer (ING/Chelsea), Jude Bellingham (ING/Real Madrid), Vitinha (POR/PSG), Pedri González (ESP/Barcelona), Lamine Yamal (ESP/Barcelona) y Ousmane Dembele (FRA/PSG).

Dos acciones acrobáticas, espectaculares como un 'escorpión' y una chilena desde fuera del área, fueron los que se alzaron con los premios a los mejores goles del curso, que llevan los nombres de dos leyendas como la brasileña Marta y el hispano-húngaro Ferenc Puskas.

La mexicana Lizbeth Ovalle, gracias a su espectacular tanto de 'escorpión' con Tigres contra el Guadalajara de la Liga mexicana femenina, el 3 de marzo, recibió el premio Marta, que tambén fue finalista de esta edición junto a Mariona Caldentey.

Mientras tanto, el argentino Santiago Montiel, primo de Gonzalo Montiel, exlateral del Sevilla que marcó el penalti definitivo de Argentina ante Francia en la final del Mundial de Catar 2022, gracias a su espectacular chilena con el Independiente ante el Independiente Rivadavia en un partido de la liga, fue premiado con el Puskas.

La neerlandesa Sarina Weigmann, seleccionadora de Inglaterra, campeona de la Eurocopa, la afición del Zakho SC iraquí y el médico Andreas Harlass-Neuking, del equipo alemán SSV Jahn Regensburg, completaron los galardones con los The Best a mejor entrenadora de fútbol femenino, afición y juego limpio, respectivamente.

